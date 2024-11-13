Сульшер вспомнил о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, ранее тренировавший «Манчестер Юнайтед», считает ошибочным возвращение португальца Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».

«Наверное, это было неправильное решение с нашей стороны. Но в тот момент мы думали, что все делаем верно. Первыми словами моего ассистента были: «Как мы будем теперь защищаться?» - передает слова скандинава NRK.

Криштиану вернулся в английский гранд летом 2021 года и провел в команде полтора сезона. Нападающий сыграл 54 поединка, записав на свой счет 27 голов и пять результативных передач.

С января 2023 года Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».