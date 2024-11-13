Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер вспомнил о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

13 Ноября 2024 • 09:39 Комментировать

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, ранее тренировавший «Манчестер Юнайтед», считает ошибочным возвращение португальца Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».

«Наверное, это было неправильное решение с нашей стороны. Но в тот момент мы думали, что все делаем верно. Первыми словами моего ассистента были: «Как мы будем теперь защищаться?» - передает слова скандинава NRK.

Криштиану вернулся в английский гранд летом 2021 года и провел в команде полтора сезона. Нападающий сыграл 54 поединка, записав на свой счет 27 голов и пять результативных передач.

С января 2023 года Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой В «Реале» приняли решение по трансферу Рамоса Прощальный матч Дзюбы: Заслужил ли его Артём «Барселона» потеряла Левандовски вслед за Ямалем Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада» «Крылья Советов» рассматривают двух тренеров Винисиус: «Анчелотти нашёл решение» Месси сделал заявление и раскрыл планы на будущее Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» Аморим рассказал, с чего начнёт работу в «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна У Мбаппе есть претензия к Анчелотти Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
«Локомотив» вновь выиграл в КХЛ - на этот раз у «Спартака» Медведев добыл первую победу на Итоговом турнире АТР, одолев де Минаура Журова объяснила, от чего зависит возвращение России в олимпийскую семью Громова высказалась об успехе биатлонисток на лыжной гонке в Ханты-Мансийске Алькарас потерпел неожиданное поражение от Рууда на Итоговом турнире ATP Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Ноября
09:39 · Англия. Премьер-лига
Сульшер вспомнил о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потерять Салаха
08:33 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой дал обещание перед уходом из «Манчестер Юнайтед»
05:18 · Англия. Премьер-лига
Грилиш может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб 1 слухи
05:04 · Англия. Премьер-лига
«Реал» просмотрит двух игроков сборной Испании в ноябрьских матчах 1
04:35 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон назвал лучшего защитника АПЛ
03:14 · Англия. Премьер-лига
Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом
02:51 · Англия. Премьер-лига
Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика
02:08 · Англия. Премьер-лига
Салах – самый результативный игрок АПЛ-2024/25, Сака – четвёртый
01:49 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба Серии А поспорят за игрока «Тоттенхэма» Дрэгушина
01:01 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ следят за Дайером из «Баварии»
00:39 · Англия. Премьер-лига
Форварду «Челси» интересен вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» 1
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может подписать звёздного игрока «Манчестер Юнайтед» в январе 1 слухи
12 Ноября
23:39 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал самый важный момент в своей карьере
23:04 · Англия. Премьер-лига
Агуэро объяснил стабильность «Манчестер Сити» при Гвардиоле 1
22:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов заплатить 100 млн евро за звезду АПЛ 2 слухи
22:32 · Англия. Премьер-лига
Агуэро оценил шансы «Манчестер Сити» на трофеи
22:13 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маласиа сыграет впервые за полтора года
22:01 · Англия. Премьер-лига
Родри рассказал, как получил сообщение от игрока «Манчестер Юнайтед» после травмы
21:29 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Реала»: «Манчестер Юнайтед» заполучил лучшего тренера в мире»
20:58 · Англия. Премьер-лига
Лисандро Мартинес не выступит за сборную Аргентины
20:08 · Англия. Премьер-лига
Лучший игрок по числу отборов в АПЛ играет в «Манчестер Юнайтед»
19:54 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола забраковал игрока «Барселоны» - его не будет в «Манчестер Сити» 3 слухи
19:40 · Англия. Премьер-лига
Тарханов: «Никто не знает, как у Аморима пойдёт в Англии»
18:58 · Англия. Премьер-лига
Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна 15 слухи
Все новости