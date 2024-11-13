«Ливерпуль» может потерять Салаха

Звездный форвард Мохамед Салах ведет переговоры с «Ливерпулем» о подписании нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно сведениям источника, стороны пока далеки от согласования новой сделки. Срок действующего контракта между египтянином и мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Если договориться не получится, то у Мохамеда есть варианты трудоустройства в Саудовской Аравии и других клубах Европы.

В текущем сезоне форвард провел 17 поединков за «Ливерпуль», забил десять мячей и сделал десять голевых передач. Его трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.