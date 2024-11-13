Ван Нистелрой дал обещание перед уходом из «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой дал обещание перед уходом из манкунианского клуба. Согласно сведениям журналистов The Sun, нидерландский специалист заявил, что в будущем обязательно вернется в стан «красных дьяволов».

Ван Нистелрой был исполняющим обязанности главного тренера команды после отставки соотечественника Эрика тен Хага. Новым наставником «Манчестер Юнайтед» был назначен Рубен Аморим. После прихода португальца ван Нистелрой покинул «красных дьяволов».

Манкунианцы провально проводят первую половину сезона Английской премьер-лиги. После 11 туров чемпионата страны «МЮ» набрал 15 баллов и занимает лишь 13-е место в турнирной таблице.