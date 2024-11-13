Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ - это не «Манчестер Сити» и «Арсенал»

Суперкомпьютер Opta провел анализ шансов команд на чемпионство в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги. По результатам исследования, главным фаворитом на золотые медали является «Ливерпуль». Шансы подопечных Арне Слова оцениваются в 60,3 процента.

Второе место занимает «Манчестер Сити». Вероятность триумфа команды Хосепа Гвардиолы составляет 34,3%. Топ-3 фаворитов замыкает лондонский «Арсенал» с пятью процентами. Лондонский «Челси» (0,3%) занимает четвертую позицию.

По итогам 11 туров чемпионата Англии первое место с 28 очками занимает «Ливерпуль». Вторым идет «Манчестер Сити» (23), а третьим – «Челси» (19).