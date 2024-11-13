Грилиш может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб

Будущее полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша остаётся неопределённым.

Англичанин уже второй сезон кряду страдает из-за травм и проблем с физической формой, в связи с чем редко выходит в стартовом составе «горожан». Слухи связывают Грилиша с возможным уходом из «Манчестер Сити», и одним из претендентов на футболиста, как утверждает Football Insider, является «Тоттенхэм». «Шпоры» включили 29-летнего атакующего хавбека в число потенциальных трансферных целей.

Отмечается, что «Манчестер Сити» не продаст Грилиша в январе из-за кадровых проблем с составом, поэтому желающим переманить игрока в свои ряды придётся подождать до лета.