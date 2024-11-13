«Реал» просмотрит двух игроков сборной Испании в ноябрьских матчах

Два футболиста сборной Испании находятся в сфере интересов мадридского «Реала».

«Сливочные» изучают возможность подписания правого защитника «Тоттенхэма» Педро Порро и центрального защитника «Аль-Насра» Эмерика Лапорта. Об интересе мадридского гранда к обоим футболистам уже сообщалось в прошлом, и теперь, как информирует Relevo, представители клуба оценят их выступление в предстоящих матчах сборной Испании в Лиге наций.

15 ноября ноября «красная фурия» проведёт выездную встречу с Данией. Тремя днями позднее действующие чемпионы Европы примут в родных стенах соперников из Швейцарии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Порро в 45 млн евро, а 30-летнего Лапорта – в 20 млн.