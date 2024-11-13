Экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон назвал лучшего защитника АПЛ

Бывший английский футболист Глен Джонсон рассказал, кого считает лучшим защитником Премьер-лиги на данный момент.

Экс-игрок «Челси» и «Ливерпуля» выделил Вильяма Салиба, представляющего лондонский «Арсенал».

«Думаю, лучшим защитником Премьер-лиги является Салиба. Со временем он становится всё лучше, его прогресс продолжается.

Салиба не делает ничего особенного, но всегда выглядит собранным, хорошо владеет мячом. Он очень важен для «Арсенала».

Честно говоря, он не напоминает мне никого, с кем я играл. Вильям – уникальный футболист», – передаёт AFCstuff высказывания Джонсона.