Экс-капитан «Реала» Начо выбрал между Родри и Винисиусом

Бывший футболист мадридского «Реала» Начо Фернандес рассказал, кому отдал бы «Золотой мяч».

За награду спорили Родри и Винисиус Жуниор, прекрасно знакомые Начо по сборной Испании и «Реалу» соответственно. Триумфатором в итоге стал хавбек «Манчестер Сити».

«Я очень рад за Родри, но я бы определённо отдал победу Вини, которого считаю лучшим прямо сейчас», – передаёт Madrid Universal ответ 34-летнего защитника.

Начо выступал за «Реал» на протяжении всей карьеры, а минувшим летом перебрался в саудовскую «Аль-Кадисию».

Родри опередил Винисиуса по итогам голосования всего на 41 балл. Третье место осталось за ещё одним представителем «сливочных» – Джудом Беллингемом.