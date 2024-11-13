Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика

Футболист «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что думает об игре «Барселоны» в нынешнем сезоне.

Перед началом кампании «сине-гранатовых» возглавил Ханс-Дитер Флик, заменивший Хави Эрнандеса. Каталонцы лидируют в Ла Лиге после 13 туров, опережая действующего чемпиона – мадридский «Реал» – на шесть очков при одном матче в запасе у «сливочных».

«Мы все удивлены уровнем «Барсы» в этом сезоне, – высказывается Родри, цитируемый журналистом Фабрицио Романо. – Приятно видеть, что многие испанские игроки блистают в составе команды.

Похоже, в дальнейшем «Барселона» может достичь фантастических успехов. Мне нравится наблюдать за игрой команды при Ханси Флике», – заявил обладатель «Золотого мяча».