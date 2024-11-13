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Родри поделился мнением о «Барселоне» Флика

13 Ноября 2024 • 02:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
23.11 20:30

Футболист «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, что думает об игре «Барселоны» в нынешнем сезоне.

Перед началом кампании «сине-гранатовых» возглавил Ханс-Дитер Флик, заменивший Хави Эрнандеса. Каталонцы лидируют в Ла Лиге после 13 туров, опережая действующего чемпиона – мадридский «Реал» – на шесть очков при одном матче в запасе у «сливочных».

«Мы все удивлены уровнем «Барсы» в этом сезоне, – высказывается Родри, цитируемый журналистом Фабрицио Романо. – Приятно видеть, что многие испанские игроки блистают в составе команды.

Похоже, в дальнейшем «Барселона» может достичь фантастических успехов. Мне нравится наблюдать за игрой команды при Ханси Флике», – заявил обладатель «Золотого мяча».

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Барселона Манчестер Сити Ханс-Дитер Флик Родри Эрнандес ещё теги

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