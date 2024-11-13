Салах – самый результативный игрок АПЛ-2024/25, Сака – четвёртый

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах возглавляет список самых результативных игроков нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги.

В недавнем матче против «Астон Виллы» (2:0) египтянин записал на свой счёт ассист и забитый мяч – теперь на его счету 14 баллов по системе гол плюс пас. Как отмечает Squawka, 32-летний лидер «красных» вырвался на первое место в рейтинге футболистов с наилучшим показателем результативных действий в АПЛ-2024/25, опередив Коула Палмера из «Челси» и Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» (по 12).

Четвёртая строчка остаётся за Букайо Сакой из «Арсенала» (10), а пятую позицию делят Брайан Мбеумо («Брентфорд») и Николас Джексон («Челси») – по 9.