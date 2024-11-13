Два топ-клуба Серии А поспорят за игрока «Тоттенхэма» Дрэгушина

Центральный защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин попал на радары двух итальянских грандов.

В подписании румына заинтересованы «Ювентус» и «Наполи», сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио. Сделка может состояться уже в январе, однако «шпоры» не горят желанием отдавать игрока в аренду, что, вероятно, усложнит переговоры.

Раду Дрэгушин провёл девять матчей за «Тоттенхэм» в текущей кампании, но в рамках Премьер-лиги сыграл всего четырежды. В январе прошлого года лондонский клуб приобрёл центрбека у «Дженоа» за 25 млн евро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость 22-летнего футболиста в те же 25 млн евро.