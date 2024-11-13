Три клуба АПЛ следят за Дайером из «Баварии»

Центральный защитник «Баварии» Эрик Дайер в скором времени может вернуться в Англию.

Контракт 30-летнего футболиста с мюнхенским грандом истекает по окончании текущего сезона. Согласно сведениям TBR Football, за ситуацией следят английские «Брайтон», «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» – все три клуба рассматривают возможность приглашения игрока в следующем году. Существует и интерес со стороны неназванных представителей МЛС.

Эрик Дайер всего шесть раз появился на поле в нынешней кампании, а в стартовом составе и вовсе вышел лишь однажды – в матче Кубка Германии против «Майнца». До переезда в Германию англичанин на протяжении девяти с половиной лет выступал за «Тоттенхэм».