Форварду «Челси» интересен вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может усилить состав нападающим лондонского «Челси».

Речь идёт о Кристофере Нкунку, который недоволен своей ролью в команде Энцо Марески. Согласно распространившейся недавно информации, на француза претендует «Манчестер Юнайтед», внимательно следящий за ситуацией. Как сообщает журналист Пит О'Рурк, игроку интересен потенциальный вариант с переходом в стан «красных дьяволов».

Кристофер Нкунку отметился десятью голами в 17 матчах за «синих» в текущем сезоне. В Премьер-лиге футболист отличился однажды, лишь один раз выйдя в старте и ещё в восьми случаях появившись на замену.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нкунку в 65 млн евро.