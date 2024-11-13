«Ювентус» может подписать звёздного игрока «Манчестер Юнайтед» в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может вернуться в Серию А.

23-летний футболист подвергся критике за не самую впечатляющую результативность – всего один гол и два ассиста в 17 матчах за «красных дьяволов». По информации TuttoSport, «Ювентус» может предпринять попытку подписания Зиркзее в январе. Рулевой «бьянконери» Тьяго Мотта, знакомый с нидерландцем по совместной работе в «Болонье», считает форварда достойным конкурентом для Душана Влаховича.

«Манчестер Юнайтед» приобрёл Зиркзее у «Болоньи» в июле, заплатив за трансфер 42,5 млн евро. Контракт игрока с английским грандом рассчитан до 2029 года.