Родри назвал самый важный момент в своей карьере

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вспомнил, как едва не закончил с футболом.

В конце октября 28-летний испанец получил «Золотой мяч», о чём вряд ли мог мечтать на старте карьеры.

«Когда мне было 17 лет, я хотел уйти из футбола. Я многим пожертвовал ради игры, но понял, что не прогрессирую. Тот разговор с отцом стал самым важным моментом в моей карьере», – рассказал в интервью El Partidazo de COPE хавбек «горожан».

Напомним, по итогам голосования «Золотого мяча» Родри опередил Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема из мадридского «Реала», занявших второе и третье место в рейтинге соответственно.