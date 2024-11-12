Агуэро объяснил стабильность «Манчестер Сити» при Гвардиоле

Бывший футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал причину постоянных успехов команды при Хосепе Гвардиоле.

В прошлой кампании «горожане» стали победителями Премьер-лиги в четвёртый раз кряду и в шестой раз за последние семь сезонов.

«Думаю, «Манчестер Сити» добился всего этого благодаря умению Гвардиолы поддерживать в команде менталитет победителей. Он всё время говорит: «Давайте, мы обязаны продолжать побеждать». Рано или поздно это может утомить, но ему удаётся делать это уже очень давно.

Думаю, именно поэтому «Манчестер Сити» всегда борется за все трофеи – Пеп не даёт игрокам расслабиться. Я считаю это ключом к успеху для любой команды. Гвардиола всегда на три шага впереди», – передаёт журналист Бен Джейкобс высказывания Агуэро.