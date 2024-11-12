«Арсенал» готов заплатить 100 млн евро за звезду АПЛ

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус – трансферная цель лондонского «Арсенала».

Об интересе «канониров» к ганцу уже сообщалось в прошлом, также в числе претендентов фигурировали представители чемпионата Саудовской Аравии и «Ливерпуль». Согласно сведениям Fichajes, «Арсенал» готов предложить «Вест Хэму» требуемые 100 млн евро за Кудуса. Сам 24-летний футболист хочет выступать в еврокубках, поэтому, вероятно, настоит на трансфере.

На счету Мохаммеда Кудуса два забитых мяча и одна результативная передача в десяти матчах нынешнего сезона за «молотобойцев». Стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 50 млн евро.