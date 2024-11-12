Агуэро оценил шансы «Манчестер Сити» на трофеи

Знаменитый экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мыслями о перспективах команды в текущем сезоне.

«Горожане» проиграли в четырёх матчах кряду – такого при Хосепе Гвардиоле ещё не случалось. Сейчас действующие чемпионы Англии занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Ливерпуля».

«Думаю, «Манчестер Сити» – фаворит во всех турнирах. Где бы ни играла команда, она всегда является главным претендентом на победу. Думаю, всё зависит от менталитета – нелегко всегда быть фаворитом», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Агуэро.

23 ноября «Сити» примет в родных стенах «Тоттенхэм» в матче 12-го тура АПЛ.