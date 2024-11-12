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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маласиа сыграет впервые за полтора года

12 Ноября 2024 • 22:13 Комментировать
Ипсвич
...
Манчестер Юнайтед
24.11 19:30

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа проведёт первый за долгое время матч.

Из-за травм нидерландец не выступал за «красных дьяволов» с мая 2023 года. Свою последнюю на данный момент игру футболист провёл в июне того же года в составе сборной Нидерландов. Недавно Маласиа вернулся к полноценным тренировкам в общей группе, а теперь выйдет на поле – правда, пока только за дубль «Манчестер Юнайтед». 25-летний латераль попал в старт второй команды манкунианцев на сегодняшний поединок с «Хаддерсфилдом».

Тирелл Маласиа перебрался в «МЮ» летом 2022 года из «Фейеноорда» за 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа

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