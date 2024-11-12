Родри рассказал, как получил сообщение от игрока «Манчестер Юнайтед» после травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес получил сообщение с поддержкой от игрока «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Испанец получил травму в сентябрьском матче Премьер-лиги против «Арсенала». Позднее у лидера «горожан» подтвердили разрыв крестообразной связки. Хавбек вряд ли успеет восстановиться до конца сезона.

«Каземиро прислал мне сообщение, когда я получил травму. Приятный жест», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Родри, недавно ставшего обладателем «Золотого мяча».

23 ноября «Манчестер Сити» сыграет в родных стенах против «Тоттенхэма». В настоящий момент команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.