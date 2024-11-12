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Экс-игрок «Реала»: «Манчестер Юнайтед» заполучил лучшего тренера в мире»

12 Ноября 2024 • 21:29 Комментировать

Бывший футболист мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау высказался о назначении Рубена Аморима главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Спортинг» потерял важную фигуру, но я в восторге за Рубена. «Манчестер Юнайтед» заполучил лучшего тренера в мире, безусловно», - слова Коэнтрау приводит портал Goal.

Фабиу Коэнтрау только 36 лет, но он уже несколько лет назад завершил футбольную карьеру. Коэнтрау успел поиграть за ряд клубов, в частности за «Спортинг», «Бенфику» и «Реал».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Фабиу Коэнтрау ещё теги
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