Лисандро Мартинес не выступит за сборную Аргентины

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес пропустит ближайшие матчи сборной Аргентины в отборе на чемпионат мира – 2026. Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, 26-летний Мартинес не выступит за «альбиселесте» из-за полученного ушиба.

Впереди у сборной Аргентины матчи против Парагвая (15 ноября) и Перу (20 ноября). На текущий момент «альбиселесте» занимают первое место в отборочном турнире в зоне КОНМЕБОЛ. В девяти турах команда набрала 22 очка.

В сезоне 2024/2025 Лисандро Мартинес провёл за «Манчестер Юнайтед» 16 официальных матчей, в которых не отмечался результативными действиями.