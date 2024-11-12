«Реал» или «Барселона»: Дэвис выбрал новый клуб

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис принял решение по своему будущему.

Как утверждает журналист Рамон Альварес де Мон, 24-летний футболист продолжит карьеру в мадридском «Реале». По данным источника, «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» пытались заполучить канадца, но он решил подписать контракт со «сливочными».

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и сделал три результативные передачи.

Действующий трудовой договор футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 50 млн евро.