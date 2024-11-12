Лучший игрок по числу отборов в АПЛ играет в «Манчестер Юнайтед»

Нуссаир Мазрауи – лучший игрок Английской премьер-лиги по числу совершённых отборов в рамках текущего сезона. По данным пресс-службы АПЛ, у марокканца в активе 39 удачных отборов.

На втором месте идут Мойсес Кайседо из «Челси» и Даниэль Муньос из «Кристал Пэлас», у каждого из них по 38 удачных отборов.

Третье место – у Вилфрида Ндиди из «Лестера», 36 отборов.

Напомним, что этот сезон для Мазрауи – дебютный в рамках Английской премьер-лиги. Он перебрался в стан манкунианцев из «Баварии» прошедшим летом вместе с защитником Маттейсом де Лигтом.

«МЮ» по итогу 11 туров идёт лишь на 13-м месте таблицы.