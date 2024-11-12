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Гвардиола забраковал игрока «Барселоны» - его не будет в «Манчестер Сити» слухи

12 Ноября 2024 • 19:54 Комментировать

«Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно хочет подписать полузащитника. Чемпионы Англии последних лет хотят усилить среднюю линию после того, как серьёзную травму колена получил Родри.

Как сообщает на своих страницах El Nacional, на радаре «Манчестер Сити» находился полузащитник Френки де Йонг, которого «Барселона» хочет продать. При этом каталонцы отказались от 27-летнего нидерландца, когда оценили его последние выступления. Решение было принято при участии Хосепа Гвардиолы.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Френки де Йонга в 60 миллионов евро.

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