Тарханов: «Никто не знает, как у Аморима пойдёт в Англии»

Известный тренер Александр Тарханов высказался о перспективах Рубена Аморима на посту наставника «Манчестер Юнайтед».

Напомним, португальский специалист сменил у руля «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

По мнению Тарханова, Аморим является качественным специалистом, который привел «Спортинг» к чемпионству, но ведь и тен Хаг многого добился в Нидерландах.

«То, что он сделал работу в «Спортинге» хорошо, — это одно, как пойдет в Англии, никто не знает», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 15 очков в 11 турах.