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Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна слухи

12 Ноября 2024 • 18:58 Комментировать

Нападающий Гарри Кейн продолжает исправно забивать голы в составе «Баварии». Согласно данным портала El Nacional, видеть Кейна в своих рядах хотят два суперклуба – английский «Манчестер Юнайтед» и французский «ПСЖ».

По данным источника, оба клуба готовы заплатить за Кейна огромные деньги, а именно 130 миллионов евро.

Стоит отметить, что слухи ранее уже связывали Кейна с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2024/2025 Гарри Кейн провёл за «Баварию» во всех соревнованиях 16 официальных матчей. В них 31-летний англичанин забил 17 голов и отдал девять результативных передач на партнёров.

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Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ Гарри Кейн ещё теги
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