«Реал» выбрал приоритетную трансферную цель

В «Реале» выбрали приоритетную трансферную цель на следующее лето. Как сообщает Le10Sport, мадридский суперклуб хочет подписать защитника Вильяма Салиба из «Арсенала».

Салиба интересен вариант с переходом в «Реал» - футболисту будет трудно проигнорировать предложение из Мадрида. Правда, на сегодняшний день никаких шансов в направлении этого трансфера «сливочные» не делали.

В «Арсенале» осознают, что Салиба интересен «Реалу». При этом лондонский клуб не признаёт поражения в своём стремлении сохранить игрока.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Вильяма Салиба в 80 миллионов евро.