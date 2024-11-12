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Родри рассказал, почему Мората называл его тупым

12 Ноября 2024 • 17:32 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
23.11 20:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поведал о диалоге со своим соотечественником Альваро Моратой.

— Мората всегда говорил мне, что я тупой, потому что у меня нет социальных сетей. Он говорил, что если бы я был соцсетях, то давно получил бы «Золотой мяч».  И как только я его выиграл, я написал ему: «Смотри, «Золотой мяч» у меня в руках без всяких социальных сетей», — приводит слова Родри журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 28-летний Родри продолжает восстанавливаться после травмы крестов, полученной в самом начале сезона. Сообщалось, что испанский полузащитник может вернуться на поле летом.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
12 Ноября 2024 в 17:53
емае, если бревно тебя называет тупым, то.......и этому еще ЗМ дают.....куда катится футбол....
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