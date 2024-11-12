Родри ответил, знал ли заранее о победе в голосовании на «Золотой мяч»

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о своей победе в голосовании на «Золотой мяч».

— Мне никто не говорил, что я выиграл «Золотой мяч». Ты идешь туда и ждешь, пока конверт не будет открыт, — сказал Родри El Partidazo de COPE.

Напомним, 28-летний полузащитник опередил в голосовании нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

В текущем сезоне Родри принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Стоит сказать, что хавбек продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена.