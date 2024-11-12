«Манчестер Сити» выбрал идеальную замену Эдерсону

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон может в следующем году переехать в Саудовскую Аравию – интерес к бразильцу сохраняется. На этом фоне чемпионы Англии последних лет готовятся к тому, что Эдерсона придётся кем-то заменить.

Как сообщает портал Fichajes, в качестве идеальной замены Эдерсону «Манчестер Сити» определил Майка Меньяна из «Милана». Хосеп Гвардиола ценит вратарей, которые способны участвовать в розыгрыше мяча, поэтому кандидатура Меньяна является привлекательной.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего Майка Меньяна в 38 миллионов евро.