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Родри: Когда я пришёл в «Манчестер Сити», Гвардиола собирался уйти через год

12 Ноября 2024 • 15:45 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
23.11 20:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о будущем главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

— Когда я подписывал контракт с «Манчестер Сити», мне сказали, что Гвардиола уйдет в следующем году, но спустя пять лет он все еще работает. Он очень амбициозен. Конечно, все изменится, когда Гвардиола уйдет, но «Манчестер Сити» так и останется «Манчестер Сити», — цитирует Родри El Partidazo de COPE.

Напомним, Гвардиола возглавляет «горожан» с 2016 года. Действующий трудовой договор испанского специалиста с клубом истекает после окончания текущего сезона. Пока неизвестно, будет ли контракт продлен.

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