Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед»

В понедельник Рубен Аморим, новый главный тренер «Манчестер Юнайтед», прибыл в расположение клуба. Как сообщает таблоид The Sun, ссылаясь на близкие к клубу источники, Аморим планирует сделать полузащитника Мэйсона Маунта ключевым игроком своей команды.

Аморим восхищается универсальностью Маунта и считает, что футболист может хорошо вписаться в систему, которую он собирается внедрить.

Стоит сказать, что любимой системой игры Рубена Аморима является система 3-4-3.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.