Антони хочет провести переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Вингер Антони недоволен своей ситуацией в «Манчестер Юнайтед». В сезоне 2024/2025 бразилец поучаствовал только в пяти матчах, причём лишь раз выходил на поле в стартовом составе. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на UtdDistrict, на фоне недовольства Антони хочет провести переговоры с клубом. Футболист хочет понять, какие у него перспективы на «Олд Траффорд».

Если ситуация 24-летнего Антони в обозримом будущем не изменится в лучшую сторону, то он будет пытаться сменить клубную прописку.

Отметим, что в конце лета 2022 года «Манчестер Юнайтед» заплатил за трансфер Антони 95 миллионов евро.