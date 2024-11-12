Родри назвал единственного игрока, который способен приблизиться к Месси и Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о форварде команды Эрлинге Холанне.

«Холанн — самый решительный игрок в мире с точки зрения реализации. К тому же он еще очень молод. Считаю, что это единственный игрок, который может приблизиться к Лионелю Месси и Криштиану Роналду», — приводит слова Родри El Partidazo de COPE.

В нынешнем сезоне 24-летний Холанн появился на поле в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей.

Трудовой договор Холанна с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 200 миллионов евро.