«Чао, Винисиус»: Родри рассказал, как относится к звезде «Реала» после «Золотого мяча»

Винисиус Жуниор считался фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но награду выиграл не форвард «Реала», а полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Отмечая победу в ресторане, Родри и его гости скандировали фразу «Чао, Винисиус». По словам испанца, в этой песне не было ничего неуважительного.

«Люди должны понимать, что это хорошее спортивное поведение. Это была частная вечеринка. Если поставить камеру в каждом из наших домов… Я не проявил неуважения к Винисиусу, это была как ещё одна составляющая соперничества. Я уважаю Винисиуса», - сказал Родри El Partidazo de COPE.

Напомним, что «Золотой мяч» выиграл представитель Испании впервые с 1960 года.