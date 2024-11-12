Каземиро обратился к ушедшему из «Манчестер Юнайтед» ван Нистелрою

Бразильский хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро поблагодарил бывшего тренера «красных дьяволов» Руда ван Нистелроя. Нидерландский специалист покинул команду после назначения португальца Рубена Аморима.

«Легенда, благодарен навсегда», - оставил сообщение полузащитник в социальных сетях.

Напомним, что ван Нистелрой в четырех поединках исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

После 11 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 15 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Манкунианцы отстают от идущего первым «Ливерпуля» на 13 баллов.