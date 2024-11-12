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Слот — не Клопп, но его «Ливерпуль» по-прежнему эффективен: что нового в игре «красных» в новом сезоне

12 Ноября 2024 • 10:07 Комментировать

Главный тренер Арне Слот повернул время вспять в «Ливерпуле» – на 2019 год. За 11 матчей Премьер-лиги преемник Юргена Клоппа оказал такое влияние на «Энфилд», что его команда оторвалась от преследователей, и уже сейчас в Англии её называют претендентом на победу в АПЛ.

Домашняя победа со счётом 2:0 над «Астон Виллой» в субботу позволила «красным» на пять очков оторваться от лидера турнирной таблицы перед международным перерывом. Такое же преимущество они имели после 11 игр в победном для клуба сезоне-2019/2020.

Различия «Ливерпуля» Слота и Клоппа

Хотя некоторые вещи остались прежними, есть и большие различия, и если команда Слота собирается в этом сезоне повторить результат команды 2019-2020 годов, она будет больше похожа на команду под руководством Жозе Моуринью, чем на лихую команду, созданную Клоппом.

Подход Слота — это контроль. Команда Клоппа забивала бы голы и держала бы ногу на педали газа, но «Ливерпуль» Слота включает тормоз в такой же ситуации, команда просто играет по результату. Новый «Ливерпуль» может быть чуть менее захватывающим, чем так называемые «монстры» Клоппа, но 15 побед в 17 играх во всех соревнованиях в этом сезоне говорят о том, что путь Слота может быть таким же успешным, как и путь Клоппа.

Однако новый главный тренер «Ливерпуля» так же сдержан в разговоре, как и его команда в игре, и когда его спросили о шансах его команды на титул, он указал на подводные камни, которые ещё могут поджидать его впереди.

«Если я посмотрю на предстоящие игры, то они будут тяжёлыми. В целом это будет тяжёлый сезон. Отрыв небольшой, у нас есть отрыв, но он небольшой. Нас ждёт много испытаний», — сказал Слот.

*В декабре «красным» предстоит сыграть против «Манчестер Сити», «Ньюкасла» и «Эвертона», а до этого в Лиге чемпионов с «Реалом».

Как «Ливерпуль» начал победный сезон в 2019 году и сейчас

В 2019 году «Ливерпуль» Клоппа задал высокий темп на вершине таблицы, одержав 10 побед и сыграв один раз вничью в своих первых 11 играх, забив 25 голов и пропустив девять. На этот раз им удалось одержать девять побед, сыграть вничью и проиграть, забив 21 гол, но пропустив всего шесть. Тем не менее они по-прежнему лидируют с преимуществом в пять очков, а их ближайшие преследователи «Сити», борющиеся за чемпионство, находятся на второй позиции.

Команда Клоппа обладала атакующим темпом, чтобы обыгрывать команды на контратаках, но в то же время они были настроены на то, чтобы включиться в быстрый прессинг на чужой половине поля и вернуть мяч под свой контроль. В составе команды Слота нет Садио Мане или Роберто Фирмино, а Салах стал на пять лет старше. Египетский игрок остаётся мощной силой, но даже его самый ярый сторонник не сказал бы, что он находится на том же уровне, что и в 2019 году.

Тем не менее Салах по-прежнему остаётся бомбардиром. Он отдал в матче с «Астон Виллой» сначала голевую передачу на Нуньеса, а затем и сам поразил ворота соперника в субботней игре. А другой игрок атакующей линии – Луис Диас – является ключевым в построении Слота. Однако именно центральная зона обороны Вирджила ван Дейка и Ибрагима Конате в тандеме с полузащитниками Маком Аллистером и Райаном Гравенберхом даёт «Ливерпулю» контроль над игрой.

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И это самое очевидное отличие от команды Клоппа. Команда Слота диктовала игру из центра поля, а команда Клоппа делала это из атакующей трети.

Впереди у «Ливерпуля» будут трудности, и следующая серия матчей станет суровым испытанием для команды, но не заблуждайтесь, теперь они команда, которую ещё нужно будет победить.

«Сити» вернётся, и может сделать это, сломив сопротивление «Ливерпуля», когда отправится на «Энфилд» 1 декабря, но команда Слота — настоящая сила, и «Ливерпуль» выйдет на эту игру в роли фаворита.

Фото: Globallookpress.com

Способен ли «Ливерпуль» Слота бороться за победу в АПЛ?
Да, команда сильна, отрыв тому подтверждение Нет, «Сити» своё наберёт и снова победит
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