Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, когда может вернуться

Хавбек сборной Испании Родри Эрнандес, выступающий на клубном уровне за «Манчестер Сити», рассказал о восстановлении после травмы крестообразных связок.

«Я могу вернуться в текущем сезоне. Хочу сделать это. Сейчас я прохожу курс восстановления. Для меня важно залечить травму самым лучшим образом. Впереди еще длинный сезон, я могу успеть восстановиться», - передает слова полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что Родри стал обладателем «Золотого мяча» в этом году. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 28-летний полузащитник провел всего два поединка.