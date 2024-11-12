Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим обратился к ван Нистелрою

Португальский специалист Рубен Аморим, возглавивший «Манчестер Юнайтед», попрощался с нидерландским тренером Рудом ван Нистелроем. Наставник покинул «красных дьяволов».

«Спасибо тебе, Руд», - оставил сообщение Аморим в социальных сетях.

Напомним, что ван Нистелрой был исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» после отставки соотечественника Эрика тен Хага.

Манкунианский гранд провально проводит первую половину сезона Английской премьер-лиги. После 11 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 15 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч «красные дьяволы» сыграют против «Ипсвича» 24 ноября.