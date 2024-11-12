Родри отреагировал на травму защитника «Реала» Милитао

Полузащитник «Манчестер Сити», обладатель «Золотого мяча» Родри Эрнандес отреагировал на травму защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао. Бразилец выбыл до конца сезона из-за повреждения «крестов».
«Я смотрел матч, мне жаль Эдера. Он долгое время восстанавливался, а теперь снова травма. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Милитао – отличный игрок», - передает слова испанского хавбека El Partidazo de COPE.
Милитао получил травму в недавней встрече чемпионата Испании с «Осасуной». В нынешнем сезоне чемпионата Испании 26-летний защитник сыграл 12 матчей. Эдер забил гол, сделал результативную передачу и получил две желтые карточки.
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