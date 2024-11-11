Диаш обратился к тем, кто списал «Манчестер Сити» в АПЛ

В двух последних турах Премьер-лиги «Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» и «Борнмуту» с одинаковым счётом 1:2. Как следствие, отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять очков. У защитника «Манчестер Сити» Рубена Диаша спросили, что бы он сказал тем, кто списал команду со счетов в борьбе за титул Премьер-лиги.

«Пожалуйста, не сомневайтесь в нас», - цитирует Диаша ESPN.

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в каждом из четырёх предыдущих сезонов.

С учётом всех турниров «горожане» проиграли уже четыре матча кряду. Это первая такая серия под руководством Хосепа Гвардиолы.