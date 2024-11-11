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Диаш высказался после четырёх подряд поражений «Манчестер Сити»

11 Ноября 2024 • 23:07 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш ответил на вопрос, является ли нынешний период самым сложным за времена его выступлений в клубе. Как известно, «горожане» проиграли четыре последних матча.

«Трудно сказать. В прошлом сезоне у нас были трудности примерно в тот же период, перед Рождеством. В сезоне с треблом тоже был трудный отрезок. Мы даже в шутку называем его тёмным январём.

Важно то, как вы оправляетесь от таких моментов. В трудные моменты проявляется характер, мы сохраняем единство. Мы не ищем виновных. Мы стараемся вместе бороться. Это что, что нам нужно делать», - цитирует Диаша ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рубен Диаш
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