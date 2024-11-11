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Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду «Реала» слухи

11 Ноября 2024 • 22:53 Комментировать (3)

После потери Родри «Манчестер Сити» может зимой выйти на трансферный рынок за новым полузащитником. Как сообщает портал Fichajes, чемпионам Англии интересен хавбек «Реала» Федерико Вальверде.

Вальверде способен действовать как в опорной зоне, так и на более атакующих позициях. Эта универсальность привлекает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Впрочем, провернуть трансфер Федерико Вальверде «Манчестер Сити» будет очень сложно. «Реал» может отклонить любое предложение по уругвайцу, учитывая его важность в системе игры Карло Анчелотти.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Вальверде в 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Федерико Вальверде трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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Alex1972
11 Ноября 2024 в 23:37
Зачем им этот тупой уругваец?.. 🤔😄
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InterSan
11 Ноября 2024 в 23:27
В мире футбола, на сегодняшний день, продается ВСЕ.
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Fanat_RealMadrid
11 Ноября 2024 в 22:58
это парень не продаётся
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