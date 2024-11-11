После потери Родри «Манчестер Сити» может зимой выйти на трансферный рынок за новым полузащитником. Как сообщает портал Fichajes, чемпионам Англии интересен хавбек «Реала» Федерико Вальверде.

Вальверде способен действовать как в опорной зоне, так и на более атакующих позициях. Эта универсальность привлекает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Впрочем, провернуть трансфер Федерико Вальверде «Манчестер Сити» будет очень сложно. «Реал» может отклонить любое предложение по уругвайцу, учитывая его важность в системе игры Карло Анчелотти.

Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Вальверде в 130 миллионов евро.