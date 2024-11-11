Команда, забивавшая больше всех мячей в текущем сезоне АПЛ, идёт на 10-м месте в таблице

В чемпионате Англии сыграли уже 11 туров, по итогам которых на вершине турнирной таблицы находится «Ливерпуль».

При этом подопечные Арне Слота не являются самой результативной командой Английской премьер-лиги, забив в 11 встречах 21 гол. Больше мерсисайдцев забил идущий на втором месте «Манчестер Сити» (22) и даже «Брентфорд» (22), находящийся на 11-й строчке.

Отметим, что даже эти команды не самые результативные, ведь чаще всех в этом сезоне ворота соперников поражал «Тоттенхэм». Команда Анге Постекоглу отличилась 23 раза.

Следующий тур АПЛ начнется 23 ноября игрой между «Лестером» и «Челси».