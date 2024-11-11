Пять команд АПЛ смогли за 11 туров забить больше 20 мячей: «Арсенала» в этом списке нет

10 ноября завершился 11-й тур Английской премьер-лиги, по итогам которого несколько команд пробили отметку в 20 забитых мячей.

В настоящий момент таких клубов в чемпионате Англии уже пять. Стоит сказать, что в списке нет идущего в зоне Лиги чемпионов «Арсенала», а также провалившего старт сезона «Манчестер Юнайтед».

На сегодняшний день больше 20 голов удалось забить только «Тоттенхэму» (23), «Манчестер Сити» (22), «Брентфорду» (22), «Ливерпулю» (21) и «Челси» (21).

Добавим, что «Тоттенхэм», который является самой результативной командой АПЛ, занимает десятое место в таблице.