Арбитр АПЛ признал, что оскорблял Клоппа и «Ливерпуль»

Арбитр Дэвид Кут был отстранён от работы в Английской премьер-лиге после появления в социальных сетях видео, на котором он оскорбляет «Ливерпуль» и бывшего тренера команды Юргена Клоппа. Ранее журналист Даррен Льюис писал о том, что Кут назвал видео фейковым. Согласно обновлённой информации журналиста, рефери признал подлинность записи. При этом Кут не помнит содержания этой беседы.

Как мы уже рассказывали, PGMOL начал разбирательство в отношении Дэвида Кута. Орган не будет давать каких-либо дальнейших комментариев до завершения расследования.

Отметим, что «Ливерпуль» сейчас является лидером АПЛ.