Раскрыта позиция «Манчестер Сити» по Гвардиоле после четырёх поражений

«Манчестер Сити» проиграл четыре последних матча, чего при Хосепе Гвардиоле ранее никогда не случалось. Впрочем, руководители «горожан» по-прежнему поддерживают испанского тренера. Более того, они ожидают, что до конца года, а может даже во время наступившей ноябрьской паузы на матчи сборных, Гвардиола подпишет новый контракт.

В «Манчестер Сити» изучают потенциальных сменщиков Гвардиолы, в частности в клубе высоко ценят Хаби Алонсо. Однако в стане «горожан» полагают, что очень скоро Гвардиола поставит подписи в новом трудовом соглашении, пишет TBR Football.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с лета 2016 года.