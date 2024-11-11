После увольнения Эрика тен Хага временным тренером «Манчестер Юнайтед» был Руд ван Нистелрой, который с лета входил в тренерский штаб. В четырёх играх под руководством нидерландца «красные дьяволы» трижды победили и один раз сыграли вничью.

В понедельник в расположение «Манчестер Юнайтед» прибыл новый рулевой команды – Рубен Аморим. После этого «красные дьяволы» объявили об уходе Руда ван Нистелроя.

«Руд был и всегда будет легендой «Манчестер Юнайтед». Мы благодарны за его вклад и за то, как он подходил к своей роли на протяжении всего времени работы в клубе. Он всегда будет очень желанным гостем на «Олд Траффорд», - говорится в пресс-релизе.

Объявить тренерский штаб Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» обещает в ближайшее время.