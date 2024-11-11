«Манчестер Юнайтед» объявил о приезде Аморима

«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о приезде в расположение клуба нового главного тренера – Рубена Аморима. В понедельник португалец прибыл на базу клуба в Каррингтоне.

Около здания первой команды Рубена Аморима тепло поприветствовали генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада, спортивный директор Дэн Эшуорт и технический директор Джейсон Уилкокс.

Добавим, что первый свой матч под руководством Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 24 ноября. В этот день «красные дьяволы» в АПЛ сыграют на выезде против «Ипсвича».